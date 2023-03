Antonio Vaz assume presidência da comissão permanente de turismo, indústria e comércio

Deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) / (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) assumiu nesta segunda-feira (6) a presidência da Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Tecnologia na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O objetivo será debater e analisar projetos relacionados aos setores que gera economia e emprego em cidades do Estado.

Vaz é formado em administração, com trajetória somada ao desenvolvimento econômico. Em nota, o novo presidente da comissão afirmou que a principal missão à frente da comissão será buscar soluções para os desafios enfrentados pelos setores de turismo, indústria e tecnologia.

“Mato Grosso do Sul está crescendo muito, o olhar das grandes médias e até pequenas indústrias está voltado para nós, pois somos um estado onde se pode crescer em diversas áreas. Porém, é preciso preparar a população, trazer qualificação, dar atenção ao turismo que já é uma forte base da nossa economia e fazer com que o povo sul-mato-grossense cresça no mesmo ritmo do estado.”

A nomeação de Antonio Vaz para presidir a Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Tecnologia tem sido vista por muitos como uma escolha acertada, dado o seu histórico de atuação e conhecimento nessas áreas. A expectativa é de que, com sua liderança, a comissão possa desempenhar um papel fundamental na recuperação econômica do estado.