Anuário brasileiro destaca governo de MS em investimento na área de segurança pública

O investimento na área da segurança pública em Mato Grosso do Sul foi destacado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). A publicação, que é um amplo retrato da segurança pública brasileira, se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais.

“Somos um dos estados mais seguro do País. Se trata de um trabalho em construção, que precisa chegar ao cidadão, que espera um local mais seguro e melhor para se viver. Investir em segurança pública continuará sendo uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O Mato Grosso do Sul investiu 137% a mais em segurança em 2022 em comparação com o ano de 2021, e com isso foi o estado brasileiro que mais desembolsou recursos para custear despesas com policiamento. Enquanto em 2021 foram destinados R$ 138.252.214,67, no ano passado o investimento foi de R$ 327.639.284,94. A média nacional é de 5,6%.

Em relação a todos os dados de investimento analisados, o Estado teve crescimento de 20,8% no mesmo período, enquanto a média nacional foi de 11,6%. O valor per capita com segurança pública também deixou o Estado entre os dez melhores colocados. Com R$ 722,56 investidos por cada sul-mato-grossense, MS é o oitavo no ranking.

Além disso, MS ficou em terceiro lugar no ranking nacional – e em primeiro no Centro-Oeste – na evolução das despesas com a Função Segurança Pública com 38,1% de crescimento, atrás somente de Roraima (92,2%) e Rondônia (63,7%). A média nacional apontou a variação de 11,4%.

Ações importantes desenvolvidas pela gestão estadual garantem o destaque que o Mato Grosso do Sul tem na área da Segurança Pública. Entre 2015 e 2022 foram investidos R$ 1,2 bilhões em obras, aquisição de equipamentos, armamentos, munição, viaturas, aeronaves e mobiliário de todas as forças de segurança do Estado.

Até dezembro do ano passado, que compreende o período analisado no Anuário, a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul recebeu 2.523 novas viaturas – inclusive dois helicópteros –, somando todos os veículos adquiridos desde 2015. O total de investimentos foi de quase R$ 900 milhões entre armas, munições e viaturas.

A coronel Neidy Centurião, comandante-geral em exercício da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), afirma que o fortalecimento da segurança pública é de extrema importância para o Estado.

“O Governo do Estado segue fortalecendo a segurança pública ao longo dos anos. O investimento em segurança pública contribui para a redução dos índices de criminalidade e a Polícia Militar responde de forma eficaz através da capacitação, equipamentos adequados e treinamentos especializados”.