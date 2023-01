Anvisa abre seleção de estágio para nível médio e superior nesta segunda em MS

A carga horária a ser cumprida será de 20 a 30 horas semanais / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Com vagas em Mato Grosso do Sul, são ofertadas bolsa auxílio no valor de R$ 486,05 a R$ 1.125,69 por mês.

De acordo com o Midiamax, o processo seletivo Anvisa 2023 recruta estudantes do ensino médio regular e superior de diversas áreas, incluindo administração, contabilidade, direito, arquivologia, economia, gestão pública, gestão de políticas públicas, secretariado executivo, informática, gestão da informação, estatística, agronomia, arquitetura, ciências políticas, ciências biológicas, ciências contábeis, publicidade, marketing, design, fotografia, engenharia da produção, farmácia, enfermagem, saúde coletiva, engenharia biomédica, engenharia química, engenharia civil, engenharia elétrica, química, biomedicina, ciências biológicas, odontologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, engenharia de alimentos, pedagogia, recursos humanos, relações internacionais, terapia ocupacional e psicologia.

Os estagiários devem se atentar para o período exigido e serão contratados com bolsa-auxílio no valor de R$ 486,05 a R$ 1.125,69 ao mês, além de auxílio-transporte no valor diário de R$ 10.

A carga horária a ser cumprida será de 20 a 30 horas semanais.

Dos requisitos

Ser estudante regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior reconhecido pelo Ministério da Educação, no qual a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico.

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Não ter sido demitido a bem do serviço público;

Se maior de 18 (dezoito) anos e do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a 2 (dois) anos na ANVISA, exceto pessoas com deficiência;

Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos.

Além dos requisitos obrigatórios, para algumas vagas do processo seletivo Anvisa 2023 existem requisitos desejáveis, como conhecimentos intermediários em técnicas de redação; inglês básico ou intermediário; conhecimento em Power BI ou similares; conhecimento básico em regulação e boas práticas regulatórias e análise de impacto regulatório; conhecimentos em ferramentas de tabulação de dados e de apresentação gráfica; conhecimento em gestão pública e direito administrativo; conhecimento sobre definição e acompanhamento de indicadores de desempenho; conhecimentos em programas estatísticos; conhecimentos em matemática financeira; entre outros temas, variando de acordo com a área.

Locais das vagas

O processo seletivo Anvisa 2023 credenciará estudantes para eventuais vagas de estágio nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Macaé (RJ), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Pacaraima (RR), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santos (SP), São Francisco do Sul (SC), São José dos Pinhais (PR), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Várzea Grande (MT) e Vitória (ES).

Inscrições

Os interessados em participar do processo seletivo Anvisa 2023 devem efetuar as inscrições no período de 23 de janeiro de 2023 até às 12h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente via internet por meio do site do CIEE: https://pp.ciee.org.br/7896.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As etapas do processo seletivo Anvisa 2023 incluem entrevista e analise curricular. Além disso, ao término da inscrição, o candidato estará apto a responder o questionário.