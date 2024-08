Ao ter casa invadida, homem é esfaqueado várias vezes por criminosos

Dourados News

Homem, que não teve a identidade revelada, teve a casa invadida por cinco homens na madrugada deste sábado (24), foi esfaqueado por diversas vezes e quadrilha fugiu levando sua moto que estava na garagem. Os fatos ocorreram no Bairro Residencial Parque do Lago II, Dourados.

Segundo o Campo Grande News, a esposa da vítima contou a polícia que por volta das 3h15 os suspeitos derrubaram o portão da casa, entraram no imóvel e começaram a bater no seu esposo. Durante as agressões, os homens esfaquearam a vítima e na sequência fugiram levando a moto Honda Fan que estava na garagem.

Questionada se conhecia os criminosos, a mulher relatou que eles são conhecidos do casal, mas não sabia os nomes. Ainda conforme relato da moça, no dia anterior ao crime seu esposo teria discutido com um dos suspeitos e só ele saberia contar detalhes do desentendimento.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave ao Hospital da Vida. Devido a gravidade das lesões a Polícia Militar não conseguiu coletar mais informações com o homem.

O caso foi registrado como roubo qualificado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.