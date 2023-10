Aos 44 anos, Lucineia supera medo de pilotar e realiza sonho da CNH MS Social

Lucineia perdeu medo de pilotar / Foto: Divulgação

Aos 44 anos recém completados, Lucineia Alves da Silva Gomes, conseguiu a tão sonhada primeira habilitação. Ela, que trabalha como agente de saúde na cidade de Nova Alvorada do Sul, foi a primeira pessoa a receber a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo Programa CNH MS Social no município. Mesmo com todo medo que tinha de pilotar uma moto, ela encarou o desafio, se inscreveu no programa e foi contemplada.

“Não tinha a intenção de tirar a carteira de moto, na hora de fazer a inscrição eu me confundi, achei que a categoria A fosse de carro, mas mesmo assim, fiz até o final, mesmo tremendo e com medo, fiz as aulas, a prova e passei de primeira”, conta Luciene que inclusive, já está fazendo as aulas para incluir a categoria B em sua habilitação.

Para ela a habilitação será mais uma ferramenta de trabalho para se deslocar com mais facilidade e poder atender melhor as pessoas. “Vai me ajudar muito, no meu trabalho tem várias motos e antes eu não podia usar para ajudar no deslocamento e facilitar o trabalho. Até mesmo para fazer as coisas básicas do dia-a-dia fica mais fácil agora”.

Lucineia também falou da importância do Programa CNH MS Social para as pessoas que precisam e não tem condição de pagar pelo documento. “É muito importante porque para quem é humilde é muito caro tirar uma habilitação e graças ao programa consegui”.

Programa

O CNH MS Social beneficia pessoas com vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB em todo Mato Grosso do Sul. Todo o processo de habilitação, incluindo gastos com a autoescola (aulas teóricas e práticas) e até o recolhimento das taxas do órgão de transito são custeadas pelo Governo do Estado.

Embora seja um programa que isenta o candidato de todos os custos, o processo até a tão sonhada CNH em mãos é o mesmo de quem paga por ela: exames médicos, aulas teóricas, exame teórico, aulas práticas e exame prático. Todo esse processo requer bastante dedicação, pontua o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, é sempre uma alegria entregar uma habilitação do programa.

“Essa iniciativa do Governo do Estado que nós enquanto Detran colocamos em prática, ela é inclusiva, gera oportunidades e muda a vida das pessoas. Então é sempre motivo de felicidade ouvir relatos como da Lucineia, pois é mais uma cidadã que superou suas limitações e agora vai colher os frutos disso”.

Juvenal Neto, diretor-adjunto do Detran-MS, compartilha do sentimento do titular. “É uma alegria muito grande continuar contribuindo com a população de Nova Alvorada do Sul. Esse é um programa que veio para ficar e auxilia as pessoas ajudando seja sua vida profissional ou pessoal. O mais importante de tudo é, como foi pedido pelo Governador Eduardo Riedel, prestar um serviço de qualidade à toda população sul-matogrossense”.