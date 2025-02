Apenas 5% dos 20 mil processos da 1ª habilitação foram finalizados em MS

Rachid Waqued

Dos quase 20 mil processos de primeira habilitação beneficiados pela prorrogação da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) em dezembro do ano passado, cerca de 5% foram finalizados até o momento.

Atualmente são 19 mil processos de primeira habilitação que atendem os requisitos de prorrogação, carga horária de aulas práticas concluída até 31 de dezembro, e que podem ser finalizados até 31 de março de 2025. São 14.134 mil processos na categoria AB, seguido de 4.475 mil na categoria B, e apenas 484 na categoria A.

A informação é da Gerência de Exames do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que acompanha as prorrogações há quatro anos e monitora a necessidade de medidas adicionais para atender todos os candidatos.

“Observamos uma queda na realização dos exames práticos em Campo Grande na primeira quinzena de fevereiro. Das 1.850 vagas disponíveis nas três primeiras semanas do mês, apenas 1.059 foram preenchidas, ou seja, 42% das vagas não tiveram agendamento”, explica Lina Zeinab, gerente de exames.

A Diretoria de Habilitação (Dirhab) alerta que candidatos e Centros de Formação de Condutores (CFCs) devem estar atentos aos prazos dos exames médico e psicológico, que precisarão ser refeitos caso tenham validade inferior a um ano.

Para agendar o exame prático no Detran-MS, o candidato precisa recolher uma guia no valor de R$ 132,29. Vale lembrar que o agendamento é feito exclusivamente pelo CFC onde o candidato realizou todo processo de habilitação.

A prorrogação dos prazos foi comunicada aos Detrans de todo o Brasil no dia 27 de dezembro de 2024, às 19h29, por meio de ofício-circular. No entanto, a medida não se aplica a candidatos que iniciaram o processo de primeira habilitação em 2024, apenas àqueles cujos processos foram abertos entre os anos de 2019 e 2023.