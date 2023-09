Apesar do sol, há chance de chuva no fim de semana em Aquidauana

Tempo Chuva

Foi publicado, na manhã da última quinta-feira (7), o boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) que indica o avanço de uma frente fria sob o Estado, no fim de semana. Apesar da chuva, as temperaturas vão continuar elevadas.

Conforme o boletim, Aquidauana terá temperaturas mínimas de 22ºC e máximas de até 36ºC, no sábado (9). Ao passo que no domingo (10), as temperaturas variam de 23°C mínimas e 38ºC máximas.

O Cemtec indica previsão de pancadas de chuvas insoladas no fim de semana, em Aquidauana.

Previsão para sábado/Fonte: Cemtec/MS