Após 1ª reunião na Cassems, Comissão debaterá com Governo saída à crise financeira

Servidores querem isenção ou redução da taxa / Luciana Nassar/ Alems

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 9, o deputado Lodres Machado (PP) informou que uma agenda foi marcada amanhã 8h junto ao Governo do Estado, com objetivo de debater saídas para a crise financeira enfrentada pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

"Após reunião com a diretoria da Cassems, a Comissão irá se reunir com o govenador Eduardo Riedel, vamos encontrar a melhor saída para essa crise financeira da instituição", disse Londres.

Pedro Kemp (PT) também comentou como foi a primeira reunião do grupo de trabalho. “A Comissão escutou o detalhamento da situação financeira do plano de saúde dos servidores e debateu seis propostas. Agora, vamos apresentá-las ao Governo do Estado e buscarmos alternativa para não onerar ainda mais os servidores beneficiários do plano. Tenho esperança que vamos avançar nas negociações”, disse.

Londres Machado é o presidente da Comissão, Pedro Kemp e Coronel David (PL) são membros titulares. Lia Nogueira (PSDB) e Roberto Hashioka (União) são suplentes.

Contribuição

No dia 27 de julho, em assembleia geral, beneficiários da Cassems aprovaram, por maioria absoluta, ajustes no modelo de contribuição e no Estatuto da Caixa dos Servidores, entre eles o pagamento mensal fixo por beneficiário de R$ 45, limitada a R$180 por grupo familiar natural. O valor não abrange agregados, que deverão contribuir com o custo individual.