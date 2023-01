Após ataques de piranhas, Balneário de Três Lagoas vai reabrir no sábado

Divulgação

O Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas voltará a funcionar no sábado (14).

O local foi fechado há uma semana, no dia 05 de janeiro, devido a ataques de piranhas a banhistas em dezembro.

A volta do funcionamento do balneário municipal foi divulgada nesta quarta-feira (12) nas redes sociais pelo Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado do secretário de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, Coronel Moraes, pasta responsável pelo espaço.

“Se não ocorrer nenhum incidente nesse final de semana estará aberto normalmente”, afirmou o Prefeito.

A entrada no balneário municipal é gratuita e é cobrada uma taxa de R$ 40 somente para os que optarem por utilizar um dos quiosques.