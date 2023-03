Após chuva forte e alagamento, placas de veículos são encontradas

Placas encontradas no alagamento / (Foto: Divulgação)

Após a chuva forte e alagamento registrado em Bonito nos últimos dias, a Guarda Municipal divulgou um comunicado sobre placas encontradas em regiões da cidade, que caíram de veículos durante o temporal.

"Ruas do nosso município ficaram alagadas, com isso alguns veículos ao tentar passar pelas vias acabaram perdendo as placas de identificação, algumas foram localizadas", informou em nota.

Os proprietários que identificarem a placa podem buscar o item no quartel da Guarda Municipal.