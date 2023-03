Após chuvas intensas, rio Miranda se aproxima de nível de emergência

Trecho do rio Miranda / (Foto: O Pantaneiro)

O rio Miranda atinge nesta segunda-feira (13) cerca de 6,77 metros, se aproximando do nível de emergência, após chuvas intensas entre Miranda e Bodoquena no último fim de semana. Atualmente a cota é de alerta eminente para enchentes e alagamento em residências da região.

O nível de emergência é alcançado quando as águas superam a marca de 7 metros na régua localizada dentro da cidade de Miranda, em vista do volume de chuvas que ocorrem a montante e a previsão de tempo instável com chuvas de intensidade fraca e moderada para os próximos dias.

Recentemente, o rio atingiu possibilidade de nível crítico, conforme o aviso do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), alertando para a possibilidade de transbordamento das águas, “com potencial para provocar significativos danos materiais e com riscos à integridade humana”.

As chuvas recentes desabrigaram famílias ribeirinhas do distrito de Águas de Miranda, em Bonito. O alerta acima a Coordenação de Defesa Civil para as medidas necessárias.