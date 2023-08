Após fazer a passagem, Luciana de Oliveira, salva seis vidas através da doação de órgãos

Luciana salvou vidas ao partir / Arquivo Pessoal

Uma história emocionante de solidariedade e generosidade surgiu após a trágica partida da comunicadora e influencer digital, Luciana de Oliveira. Internada no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, por 17 dias devido a um AVC hemorrágico, Luciana teve sua morte clínica declarada às 18h de segunda-feira, dia 1º de agosto de 2023, no Dia de Santo Afonso Maria de Ligorio.

Contudo, mesmo após sua partida, Luciana conseguiu realizar um gesto de amor que transformou vidas. Os órgãos da influencer foram doados, proporcionando uma nova chance a seis pessoas em estado de necessidade. Seguindo seus desejos, a captação dos órgãos ocorreu das 20h30 às 23h30 de quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023.

Os órgãos doados foram os rins, córneas, fígado e coração, representando um presente inestimável para os receptores desses órgãos vitais. "Ela salvou seis vidas", relatou emocionada a filha de Luciana, Bruna Maria, destacando o legado de amor e esperança deixado por sua mãe.

Luciana de Oliveira era uma comunicadora popular e influente nas redes sociais, além de ser sócia do CIPP - Clube de Imprensa de Ponta Porã. Sua partida deixou seus seguidores consternados, mas a atitude altruísta de doar seus órgãos ressalta a importância da doação de órgãos para salvar vidas e inspira ações solidárias.

Após a captação, o corpo da influencer será transladado para Ponta Porã, sua cidade natal, onde familiares, amigos e fãs poderão prestar suas últimas homenagens a essa mulher que, mesmo na morte, realizou seu desejo de ajudar o próximo.

O ato de Luciana de Oliveira ressalta a importância da conscientização sobre a doação de órgãos e como esse gesto pode proporcionar uma segunda chance para aqueles que lutam contra doenças graves.

O portal O Pantaneiro errou ao replicar uma notícia de um portal de Ponta Porã em 24 de julho, onde informava que Luciana havia falecido. Essa nota foi tirada do ar. Pedimos desculpas à família e amigos pelo erro e externamos nossas condolências.