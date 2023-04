Após incêndios, onça Jout Jout esbanja simbolismo da recuperação do Pantanal

Antes e depois da onça-pintada Jout Jout / (Foto: Reprodução/IHP)

O Pantanal de Mato Grosso do Sul ainda se recupera dos incêndios de 2020, o maior dano no bioma em décadas. Um dos animais resgatados com vida foi a onça conhecida como Jout Jout. Um registro compartilhado nesta terça-feira, 18, mostra o felino que se tornou simbolismo da recuperação da Serra do Amolar.

Conforme o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), que ajudou no resgate, Jout Jout, mesmo acuada, sinalizou para equipe que havia uma segunda onça na região. Infelizmente, esse segundo animal não sobreviveu.

"Jout Jout transformou-se em um símbolo de recuperação do Pantanal. Ele recebeu tratamento, recuperou-se das queimaduras, e voltou a ser livre".

A Serra do Amolar é um território voltado para ser um corredor de biodiversidade. Nesse território, há o Sítio Serra Negra e as RPPNs (Reservas de Patrimônio Particular Natural) Acurizal e Eliezer Batista com autorizações federal e estadual para que haja soltura de animais silvestres e eles possam viver livres. "O IHP faz a gestão dessas áreas, que estão dentro do programa Rede Amolar".