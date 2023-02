Após semana de preparativos, aulas na Rede Estadual de Ensino iniciam nesta quinta-feira

Alunos na entrada da escola / Portal do Governo do Estado

Nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, as 348 escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) estarão de portões abertos para recepcionar os estudantes das escolas urbanas e rurais que darão início ao 1º semestre do Ano Letivo de 2023. Ao todo, somam-se cerca de 180 mil matrículas em todas as ofertas disponibilizadas pela Rede, como ensinos Fundamental e Médio, programas de Correção de Fluxo, Educação Profissional, entre outros.

Além da preparação da equipe docente e administrativa, realizada na Jornada Formativa, com o objetivo de evidenciar e debater temas e documentos fundamentais para a prática pedagógica, os quais irão nortear o trabalho nas escolas, os preparativos para a volta às aulas também envolveram reformas nas unidades de ensino e compra de uniformes e kits escolares para os estudantes.

Com um investimento de R$ 20,3 milhões em uniformes e kits escolares, as entregas já foram concluídas em Campo Grande e nos municípios próximos. Nas demais localidades do Estado, a logística de distribuição está avançada, de modo que a expectativa é que cada estudante receba os materiais ainda nas primeiras semanas de aula.

Em relação às reformas, neste início de ano, mais de 80 Escolas da REE passam por algum tipo de intervenção, seja reforma – parcial/total – ou readequação. Deste montante, a expectativa é que 25 delas sejam entregues ainda no mês de março e que outras 15 instituições sejam reformadas até maio.