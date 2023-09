Após trégua, onda de calor deve voltar à Aquidauana

O Pantaneiro

O calor volta para Aquidauana a partir deste fim de semana, com temperaturas que se aproximam da casa dos 40ºC. Os dados são do boletim meteorológico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), divulgado na manhã da última quinta-feira (28).

No fim de semana, as temperaturas mínimas variam de 21-24ºC e máximas de até 36ºC. Segundo o órgão, após uma trégua na onda de calor que Mato Grosso do Sul enfrentou na última semana, as temperaturas voltam a subir, a partir da próxima segunda-feira (2).