Após viajar 300 km em motor, gata vira mascote dos bombeiros de Bataguassu

A gatinha estava grávida e ficou dentro do motor do carro por mais de 300 km / Cenário MS

Uma gata preta, de olhos verdes, viajou mais de 300 quilômetros de Campo Grande a Bataguassu no motor de um Fiat Strada. A família estava a caminho de Maringá (PR) e, ao parar em um posto de gasolina, uma pessoa ouviu o miado do pet e sem conseguir retirá-la de dentro do motor, foram para a sede do 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguassu.

No local, os militares conseguiram resgatar a gatinha, que virou mascote da equipe e ganhou o nome de Leela. Conforme os militares, o animal chegou debilitado, mas hoje, está salvável e com suspeita de estar grávida.

Os militares informaram que ela vive tranquilamente no local, com agua fresca e ração. O comandante, major Bruno Ozório Vilela, é conhecido no quartel por respeitar os animais. Ele inclusive já adotou um cachorro que apareceu na sede, coro e osso, e agora se chama Costelinha.

Como a gata foi parar no dentro do Fiat Strada, não se sabe, entretanto, a atenção da família também salvou a felina. Saindo da Capital, eles pararam em um posto de combustível na estrada e escutaram o miado, em seguida foram até o quartel da cidade. A história é compartilha pelo site Cenário MS.

O vídeo do resgate mostra a equipe empenhada, até conseguem retirá-la. De início, ela parece receosa e tenta fugir, mas logo se rende aos carinhos dos militares. A equipe ainda é surpreendida ao notar que a gata está grávida.

Veja vídeo: