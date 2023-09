Apostador de Campo Grande leva R$ 148,9 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Campo Grande acertou a quina e ganhou exatos R$ 148.930,84 no sorteio da Mega-Sena realizado ontem (23). O apostador fez a fezinha na Via das Sorte Loterias.

Outra aposta da Capital ganhou R$ 74.465,42. Os números sorteados neste sábado foram: 05 - 16 - 38 - 42 - 43 - 48.

Uma aposta de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, acertou os seis números do concurso 2.636 da Mega-Sena. O vencedor receberá R$ 40,4 milhões.