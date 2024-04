Apostador de Três Lagoas fatura R$ 11,2 milhões na Quina

Três Lagoas / Rádio Caçula

Uma aposta simples feita em Três Lagoas acertou as cinco dezenas do concurso 6.425 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (25), e faturou o prêmio acumulado de R$ 11.285.413,56.

A aposta foi feita na Point Lotérica, no Centro da cidade, pelo valor de R$ 2,50. As cinco dezenas sorteadas foram: 4,7,33,53,66.

O valor total poderá ser sacado já nesta sexta-feira (26), mediante apresentação do comprovante da aposta em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Outras 87 apostas acertaram a quadra, e cada um faturou R$ 5,929.05.

Para jogar na Quina, basta marcar (aposta mínima) entre 15 números dos 80 disponíveis no volante e torcer. Ganham prêmios quem acertar 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números. Caso ninguém acerte as 5 dezenas, a premiação máxima acumula para o próximo concurso.



