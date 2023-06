Aquidauana abre votação para escolha de nome de tamanduá nascido na Inglaterra

Animal precisa de um nome / Foto: Divulgação

Um dos símbolos do Pantanal de Mato Grosso do Sul, um filhote de tamanduá-bandeira está em busca do nome. Diante dos inúmeros atropelamento, animal nasceu na Inglaterra e faz programa de conservação internacional. Aquidauana faz apoio a campanha, participando da votação para escolha do nome do pequeno silvestre.

Conforme o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), a cidade participa da campanha Bandeiras e Rodovias, para conservação ao animal silvestre ameaçado de extinção. Imagens do projeto mostram o nascimento seguro, ao chão do Chester Zoo. O filhote segue os extintos e se segura nas costas da mãe.

"Eles nos ajudam a proteger os tamanduás aqui em Aquidauana e por todo Estado. Nos deram a missão de escolher o nome do filhote que nasceu lá no zoo deles", descreve.

O prazo de votação segue até terça-feira, dia14. Entre as opções está Tikoa, que significa tamanduá bandeira na língua Terena, e Jurumi, sinônimo de boca pequena em Guarani. Além da votação online pelo Google Forms, serão distribuídas cédulas de escolha nas escolas e aos moradores de Aquidauana.