Aquidauana amanhece com alerta de chuvas intensas

Após dias mais frescos, a previsão de terça-feira, dia 25, indica tempo instável com sol e variação de nebulosidade. Porém, Aquidauana amanhaceu com alerta laranja, segundo o Inmet (Instituto de Meteorologia) aponta chuvas intensas na cidade, com probabilidade de ventos fortes.

A previsão se estende para as regiões Central, Bolsão e Norte de Mato Grosso do Sul .

Em Aquidauana e Anastácio as temperaturas ficam com a 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.