 Aquidauana amanhece com possibilidade de chuva nesta terça-feira 

Tempo em Aquidauana nesta terça-feira / Rhobson Tavares

A previsão para esta terça-feira (7) é de tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. No entanto, como tem ocorrido durante o verão, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e até tempestades com raios e rajadas de vento em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) durante a semana o tempo segue instável, com possibilidade de chuva fraca e moderada no Estado, tendo pontualmente tempestades em algumas cidades de Sul, Sudoeste, Norte e Noroeste do Estado.

Em Aquidauana, as nuvens nublada ja indicam a previsão de chuva em qualquer hora do dia, o alerta é de possibilidade de tempestade isoladas. A miníma deve chegar em 23°C e a máxima não passa des 33°C.

Campo Grande tem previsão de mínima de 22°C e máxima de 30°C. Dourados terá máxima de 32°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas serão de 25°C e máxima de 32°C.