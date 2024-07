Aquidauana amanhece com tempo nublado e máxima deve ser de 19ºC

O Pantaneiro

O sábado amanheceu nublado em Aquidauana, na manhã deste sábado, 13. A previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Porém nas regiões sul, sudeste e sudoeste o tempo fica mais fechado e as temperaturas ficam baixas. A mínima prevista para hoje em Aquidauana é de 11ºC e máxima de 19°C.

Poderá ocorrer poucas aberturas de sol. Enquanto as temperaturas nas regiões sul e sudoeste não passam dos 15°C, as regiões norte e bolsão terão máximas de aproximadamente 27-29°C, um contraste térmico no estado. As menores temperaturas associadas a esta nova massa de ar fria deverão ocorrer durante o final de semana, com temperaturas mínimas por volta dos 5-8°C porém, pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C principalmente nas regiões sul e sudoste do MS.

Destaca-se também que as temperaturas máximas estarão em lenta e gradativa elevação. A previsão da direção dos ventos, devido a atuação da massa de ar frio, é de ventos sustentados do quadrante sul, ou seja, ventos que mantêm a direção constante por dia. Estão previstas temperaturas mínimas entre 7-11°C e máximas entre 14-20°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10-13°C e máximas entre 19-22°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-17°C e máximas entre 26-29°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 11-13°C e máximas entre 21-24°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.