Aquidauana amanhece com tempo seco e calor, mas frente fria se aproxima na quinta-feira

Rhobson Tavares/ O Pantaneiro

Aquidauana terá dias de tempo firme e seco até quinta-feira (19), conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A presença de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva na região.

Nesta terça-feira (17), a cidade amanheceu com temperaturas amenas, e os termômetros devem variar entre 17°C nas primeiras horas do dia e até 30°C à tarde. A umidade relativa do ar deve cair para índices entre 20% e 40%, especialmente no período da tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação e exposição ao sol.