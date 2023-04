Aquidauana amanhece gelada e máxima não passa dos 28ºC

Aquidauana com o céu nublado / Arquivo O Pantaneiro

A quinta-feira,20, amanheceu gelada em todo Mato Grosso do Sul devido à chegada de uma frente fria.

Em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá, o dia amanheceu com os termômetros marcando 15°C. No decorrer do dia, vai esquentar um pouco, mas a máxima não passará dos 28ºC.

Em Dois Irmãos do Buriti, a mínima registrada foi de 9ºC e a máxima não passará dos 17ºC.

A queda das temperaturas, tanto nas máximas quanto nas mínimas, é devido ao avanço do ar frio associado a atuação da alta pressão atmosférica pós-frontal.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões do pantanal, norte e bolsão são esperadas mínimas entre 10 e 13°C com sensações térmicas mais baixas