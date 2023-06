Aquidauana celebra Corpus Christi com união de fiéis na confecção dos tapetes

Corpus Christi celebra a instituição da eucaristia / O Pántaneiro

Nesta quinta-feira dia 8 de junho, no mundo inteiro, o povo católico celebra Corpus Christi, que significa “Corpo de Cristo”. Uma festa religiosa cujo objetivo é lembrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Assim como em diversas partes do planeta estarão dedicando esta quinta-feira a um momento de profunda fé, Aquidauana também vai reunir fiéis para preparar, principalmente, os tapetes de serragem que permitem a passagem da procissão, apresentando símbolos católicos bem coloridos. O Padre Paulo do Nascimento de Souza, da Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no centro da cidade, convoca os fiéis e fala dessa celebração.

“A nossa expectativa é para que o povo possa estar vindo. Depois de tanto tempo que nós ficamos aí ausentes, o nosso ambiente fechado, até vencendo a pandemia. Nós estamos reiniciando. O ano passado nós tivemos, e esse ano, estamos contando com a participação do povo. Com certeza será um momento muito especial para nós como igreja,” lembra o Padre Paulo.

Os preparativos começam bem cedo com o raiar do dia com os devotos unidos na construção dos desenhos que formarão esse tapete, em Aquidauana, com 24 metros cada tapete, num total de mais de 400 metros de área colorida, de extensão.

“A programação vai começar às seis e meia da manhã, com a confecção dos tapetes aqui pela rua. As comunidades, as nossas lideranças já estão todos aptos preparados também, já tingiram o pó de serra que a gente utiliza, já reservaram todo o material que vai precisar, já desenharam. Então, agora às seis e meia na quinta-feira, de manhã, nós estaremos dando início às atividades das confecções dos tapetes, aqui em volta da igreja”, explica o Pároco.

Pensando nos idosos, os fiéis juntamente com o Padre, mudaram o horário da missa

“Depois, nós teremos a missa às 16 horas. Esse ano nós antecipamos por conta dos idosos. Então, às 16 horas, santa missa e logo em seguida, nós estaremos fazendo a procissão de Corpus Christi unindo as duas paróquias, as duas cidades. Aquidauana com Anastácio, finalizando lá, com a benção do santíssimo”, anuncia Padre Paulo,

Segundo o religioso, a importância desse dia, vai além da religião cristã, católica, mas para todo o povo que tem fé e é cristão. O momento da igreja é promover, sobretudo a comunhão entre as pessoas sem o limite de um credo.

“É um momento muito importante porque nós contamos com a participação, não somente da comunidade católica, mas esse trabalho nós estamos vivendo na igreja a sinodalidade. O que é a sinodalidade. É uma igreja em ação, participação e comunhão. E esse espírito nosso, aqui das duas paróquias, que é essa ideia de construir pontes e não muros, que divide. Mas fazer com que esse momento da confecção do tapete, seja um momento de unidade entre os cristãos,” propõe o religioso.

Em Aquidauana e Anastácio, haverá confecção de tapetes por onde vai passar a procissão dos fiéis, que culmina numa celebração de muita fé e adoração na vizinha cidade de Anastácio.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. A tradição e o significado dos tapetes feitos com serragem, borra de café, sal e outros materiais é para simbolizar e lembrar o caminho por onde o corpo de Cristo vai passar, numa alusão quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do messias.

Conta a história que, no século 13, a freira Juliana de Mont Cornillon, que sempre teve uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento, começou a ter visões frequentes em que Jesus lhe pedia uma comemoração em homenagem à Sagrada Eucaristia. A freira contou suas visões, para o então arcebispo da Bélgica, Jacques Panteléo, que se tornou o papa Urbano IV, sobre suas visões. Com a ajuda do clérigo e do Bispo Roberto of Thourotte, a religiosa deu forma à festa de Corpus Christi.