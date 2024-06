Aquidauana começa dia com temperatura amena, mas termômetro pode chegar a 27ºC

O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas para este sábado, 2. Com destaque nas regiões Sudeste, Sul, Oeste e Sudoeste do Estado, a situação ocorre devido a passagem da frente fria aliada ao transporte de calor e umidade, além de uma área de baixa pressão atmosférica.

Os termômetros em Campo Grande marcam 14°C inicialmente e chegam aos 27°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 11°C e máxima de 20°C. Na fronteira com o Paraguai, os valores em Ponta Porã variam entre 10°C e 20°C. Em Anaurilândia, na região Leste, a mínima é de 14°C e a máxima de 25°C.

No Bolsão, Paranaíba registra 17°C pela manhã e 33°C à tarde, já Três Lagoas tem mínima de 19°C e máxima de 33°C. Na região Sul, as temperaturas em Coxim iniciam aos 16°C e sobem até 31°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 15°C e máxima de 23°C; Aquidauana, na mesma região, começa o dia 14°C e chega aos 27°C nos horários mais quentes. Porto Murtinho, no Sudoeste, apresenta variação entre 12°C e 23°C.