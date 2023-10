Aquidauana e 30 cidades permanecem em alerta de calor intenso

Céu aberto em Aquidauana / O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém o alerta da onda de calor em Aquidauana e outras 30 cidades de mato Grosso do sul. Neste domingo, 22, a região também pode registrar tempestades.

O aviso é válido até segunda-feira, 23, com calor 5°C acima do normal para o período. A condição favorece risco à saúde e incêndios florestais.

Estão em alerta: Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

A previsão também indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, acompanhando ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.