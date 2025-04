Aquidauana e Anastácio são municípios pilotos no programa Caravana da Castração

Samuel Rocha, Setesc

Com o objetivo de promover o bem-estar animal e controle de zoonoses, o Programa MS Vida Animal da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), vai levar a Caravana da Castração a 43 municípios de Mato Grosso do Sul. O foco principal é castrar, medicar e microchipar cães e gatos.

Pioneira no Estado, a Caravana da Castração terá início em 10 municípios-piloto: Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Porto Murtinho, Nioaque, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Corumbá. A primeira etapa, a partir de junho, será concentrada na região do Pantanal, com base em indicadores de endemias e na priorização de áreas com maior risco de transmissão de zoonoses.

Com investimento inicial de R$ 5 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul, o projeto tem como lema "Castrar é um ato de amor" e a meta é atender 20 mil animais em todo o estado, com objetivo de castrar 150 a 200 animais por dia. A iniciativa reforça a política pública estadual de proteção e bem-estar animal, com foco na implantação de ações permanentes de controle populacional e combate ao abandono de cães e gatos.

Os serviços oferecidos incluem a castração de animais, microchipagem, medicações de pós-operatório e ações educativas sobre guarda responsável e controle ético populacional. As medidas visam o atendimento imediato, além da conscientização da população sobre a posse responsável e os cuidados com a saúde dos animais.

Capacitação de gestores municipais

Nesta quinta-feira (24), foi realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som) a capacitação dos pontos focais dos 10 primeiros municípios que receberão a caravana. O encontro teve como finalidade orientar os representantes municipais sobre os procedimentos técnicos e operacionais da ação, apresentando o Guia Prático da Caravana da Castração, além de apresentar o SigPet, ferramenta digital utilizada para o cadastro e gerenciamento das vagas nas campanhas de castração.

O superintendente estadual de Proteção da Vida Animal da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Carlos Eduardo Rodrigues, destaca a inovação da plataforma digital SigPet.

“Desenvolvemos uma ferramenta digital de cadastramento para garantir o monitoramento completo de todas as vagas disponibilizadas e o acompanhamento dos animais antes, durante e após a cirurgia. Queremos também facilitar o acesso da população ao serviço, permitindo o cadastro diretamente de casa, por meio do SigPet. Ainda assim, sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades com o uso da internet, por isso os municípios realizarão um Dia D, com atendimento para auxiliar no cadastramento", explica Carlos.

O médico veterinário e coordenador técnico municipal de controle de endemias de Bodoquena, Douglas de Souza, de 31 anos, enfatiza que a ação representa um avanço significativo no controle de zoonoses.

“Os animais serão castrados, microchipados e medicados, o que facilitará o acompanhamento e trará benefícios diretos para a cidade. Em Bodoquena, por exemplo, enfrentamos altos índices de leishmaniose canina, e esse projeto é uma importante ferramenta de prevenção dessa doença”, afirma Douglas.

O veterinário ainda ressalta a relevância da conscientização. “Além dos cuidados com os pets, é essencial orientar a população sobre medidas preventivas, como o descarte correto de matéria orgânica e a posse responsável, já que a doença é transmitida por um mosquito, não pelos animais em si. Essa ação vai fortalecer nosso trabalho local e gerar impactos positivos em todo o Mato Grosso do Sul".

Para mais informações sobre a Caravana da Castração, entre em contato pelo telefone (67) 3316-9192ou pelo e-mail vidaanimal@setesc.ms.gov.br.

