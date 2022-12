Aquidauana e mais 19 cidades estão sob risco de chuva intensa

(Foto: Arquivo/O Pantaneiro)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuva intensa até sábado (31), em pelo menos 20 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado, há possibilidade de chuva de até 30 milímetros, acompanhada de ventos de até 60 km por hora.

Estão em alerta Aquidauana, Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

A instabilidade do tempo deve permanecer sobre o Estado na véspera do ano e também no primeiro dia de 2023, com chuvas de intensidade fraca a moderada, mas sem descartar riscos de tempestades isoladas.