Aquidauana e região estão em alerta de chuvas intensas com risco de alagamento

Aviso em maior parte do Estado / (Foto: Divulgação)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta em risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas causados pela chuvas intensas em Aquidauana e região.

Conforme o aviso, pode chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm ao dia, acompanhando ventos intensos de 60-100 km/h.

Além de Aquidauana, estão no alerta de nível laranja as cidades de Jardim, Bonito, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Corumbá e Ladário.