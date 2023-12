Aquidauana em festa pelo dia da Padroeira Imaculada Conceição

Samara Oliveira

Todo dia 8 de dezembro, Aquidauana desperta em festa. É dia de celebrar Nossa Senhora Imaculada Conceição, com um sentimento especial, porque ela é a padroeira da cidade. Nesta data, os fiéis rendem sua devoção à Santa, que além de representar a mãe de Jesus, é a patrona do município.



A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi definida como uma festa universal em 28 de fevereiro de 1476 pelo Papa Sisto IV. A Imaculada Conceição foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Ineffabilis Deus (Deus favorável) em 8 de Dezembro de 1854.



Ineffabilis Deus é uma bula pontifícia escrita pelo Papa Pio IX. Este documento define ex cathedra o dogma da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria.



Na Praça Imaculada Conceição, que fica na região central do município está erguida desde o dia 4 de abril de 1912, em estilo de arquitetura gótica, a igreja que abriga, especialmente em seu altar, a devoção a Virgem Maria, que possui mais de mil representações pelo mundo, e Nossa Senhora Imaculada Conceição é um desses dogmas cristão católico, a quem fiéis e devotos rendem orações por gratidão ou intercessão.

Neste dia 8, haverá celebração especial em louvor a essa Virgem e padroeira de Aquidauana, a partir das 17 horas. O Padre Paulo do Nascimento de Souza, que ministra missas no santuário explica como Nossa Senhora Imaculada Conceição foi nomeada padroeira de Aquidauana.



“Geralmente quando vai se fundar uma paróquia, a primeira coisa que se pensa, é na formação da padroeira ou padroeiro da paróquia. Qual vai ser o nome. Aí entra em consenso entre as pessoas constituídas, para poder chegar no resultado onde realmente se assume. Com certeza foi o caso aqui de Aquidauana, de tornar a Paróquia tendo a Imaculada Conceição como padroeira da cidade. Com certeza foi um período de muita oração e muita contemplação para eles poderem chegar a essa decisão. Porque tem que ter o padroeiro que vai nortear, que vai conduzir que vai orientar a espiritualidade e Maria como sempre foi o foco dos missionários redentoristas, a gente tira isso por aquele livro, “Glórias de Maria”, que tornou Maria essa fonte de graça aqui para Aquidauana. Isso foi lá pelos anos de 1929, quando chega os dois missionários redentoristas aqui em Aquidauana Francis Mohr e Alphonse Hild, vindos de Nova Iorque e no dia 23 de janeiro de 1930 foi entregue a paróquia, oficialmente aos padres redentoristas”, explica o pároco.

Santa Missa em devoção à Padroeira está marcada para 17 horas

“Está acontecendo aqui na Paróquia Imaculada Conceição, o novenário, que começou no dia 29 (de novembro) e se estende até o dia 8. E todos os dias depois da programação da santa missa, está tendo barraquinhas. Está tendo doces, cachorro quente, pastéis, está tendo guloseimas e refrigerantes. E cada dia está tendo uma benção especial para os idosos, para as famílias, para as crianças, para a juventude. A gente convida toda a comunidade para prestigiar a nossa padroeira. Às 17 horas, vai ser a Santa Missa, presidida por Dom João, celebrada pelos padres”, conta padre Paulo.

Toda essa celebração será transmitida pela rádio Avenida, 91.7 e retransmitida também pela página do facebook da paróquia Imaculada Conceição Aquidauana.



As celebrações em louvor a padroeira da cidade, proporcionam momentos de devoção, evangelização, lazer, comunhão e entretenimento, além de festejar a data, de maneira oportuna, também pela passagem dos 131 anos de Aquidauana completados em agosto.