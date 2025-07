Aquidauana enfrenta calor e ar seco neste fim de semana

O Pantaneiro

O sábado (26) será de sol forte e céu limpo em Aquidauana, reflexo direto da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que cobre todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse sistema inibe a formação de nuvens e mantém as temperaturas elevadas, além de contribuir para o tempo seco.

Na Princesa do Sul, os termômetros devem marcar máximas em torno dos 34°C, com mínimas entre 17°C e 20°C. A umidade relativa do ar segue baixa, com índices podendo cair para 15%, o que coloca a cidade em estado de atenção. A recomendação é que a população evite exposição prolongada ao sol, mantenha-se hidratada e use umidificadores nos ambientes fechados. O tempo seco também aumenta o risco de incêndios florestais, e é essencial redobrar os cuidados com o uso do fogo na zona rural.