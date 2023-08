Aquidauana enfrenta umidade do ar em 12%

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

Aquidauana está listada no alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para baixa umidade relativa do ar nesta segunda-feira, 7.

O aviso, válido até 19h, informa que o índice de umidade do ar varia entre 12 e 30%. A condição reforça risco à saúde e incêndios florestais.

A recomendação é ingerir bastante água e evitar exercício físico em horários mais quentes.