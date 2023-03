Aquidauana está em alerta de tempestade e risco de alagamento

Alerta para todo Estado / (Foto: Reprodução)

Aquidauana e os 78 municípios de Mato Grosso do Sul estão no alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestade nesta segunda-feira, dia 20. A condição aumenta ricos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Conforme o aviso de nível amarelo, com grau de severidade de perigo potencial, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O aviso é válido até às 10 horas de terça-feira, 21.

Orientações: