Aquidauana está entre cidades de MS com menor umidade do ar

Aquidauana-MS / O Pantaneiro

Aquidauana registrou no fim de semana índices críticos de umidade relativa do ar, entre 20% e 45%, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O balanço aponta que a cidade amanheceu com mínima de 13°C e alcançou 32°C, no sábado, 20.



Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta de baixa umidade relativa do ar para os próximos dias, principalmente na região extremo norte.

As amplitudes térmicas (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) seguem acentuadas, ou seja, com temperaturas mais amenas na madrugada/amanhecer com gradativa elevação das temperaturas durante o dia devido às condições de tempo seco e céu limpo.