Cidade "ferve" e aquidauanenses correm perigo de saúde com calor intenso

Dia será de céu claro em Aquidauana / O Pantaneiro

Segundo o Instituto, Mato Grosso do Sul está no epicentro de uma massa de ar quente que chegou à região Centro-Oeste na última segunda-feira (18) e, com isso, o aviso foi estendido até a próxima segunda (24). A previsão do órgão indica que as temperaturas poderão subir ainda mais até a metade da próxima semana.

Aquidauana é uma das cidades que estão sob alerta de intensa onda de calor divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê risco de morte e hipertermia (aumento da temperatura corporal, para mais de 40ºC). O aviso é o nível máximo do órgão, de “Grande Perigo”, onde os termômetros podem marcar até 5ºC acima da média.

Vale ressaltar que o alerta de recordes das temperaturas máximas foi lançado na última semana do inverno de 2023. Uma das justificativas dessa conjuntura histórica, diz respeito ao fenômeno causado pelo El Niño, que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e, dessa forma, impede a chegada de frentes frias no Brasil.

Na prática, o fenômeno gera um bloqueio atmosférico para as massas de ar frio e as regiões ficam sobre a incidência de intensa radiação solar, o ar aquecido não se move, acarretando uma “bolha de calor”, informa a meteorologia.

Temperatura

Aquidauana deve marcar os 40ºC de máxima, nesta quinta-feira (21), com sensação térmica que pode ultrapassar essa marca. A Defesa Civil faz alerta para esta semana e orienta que a população evite exposição direta ao sol entre as 10h e 15h. Recomenda uso de chapéus e óculos escuros, além de roupas soltas e a aplicação de protetor solar.

Salienta-se a necessidade de constante hidratação e a atenção deve ser redobrada com recém-nascidos, crianças, idosos e acamados. É preciso estar sempre oferecendo água, até se não tiver sede. Além disso, conforme a Defesa Civil, as refeições devem ser leves, com pouco condimentos e mais frequentes.

Em caso de emergência, contate a Defesa Civil (telefone: 199).