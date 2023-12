Aquidauana permanece em alerta de altas temperaturas

Alerta em grande parte do país / Inmet

Aquidauana e os 78 municípios de Mato Grosso do Sul permanecem em alerta devido à onda de calor intenso. A previsão é que este domingo, 17, a região atinja pico de intensidade.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas ficam 5°C acima do normal para o período. Aliado a condição, a umidade relativa do ar registra nível crítico, com variação de 10 a 30%.

A recomendação é ingerir bastante água, evitar exposição ao sol em horários mais quentes e umidificar o ambiente.