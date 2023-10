Aquidauana registrou uma das maiores temperaturas do país

Ronald Regis

Aquidauana, o Portal do Pantanal, foi a 9ª cidade mais quente do Brasil, com 39,9ºC, neste domingo (15), segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Das 10 cidades com as temperaturas mais altas registradas, 5 foram de MS.

A cidade mais quente do país foi Porto Murtinho, com 41,6ºC. Em todo Mato Grosso do Sul, o fim de semana foi marcado por altas temperaturas, neste domingo, sobretudo na região pantaneira.

Miranda, por exemplo, foi a 6ª cidade com temperaturas mais altas, registrou 40,1ºC, Corumbá, ficou na 10ª posição, com um calor de 39,7ºC.

Confira a tabela do ranking:

Fonte: INMET

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: