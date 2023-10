Aquidauana sediará a I Feira de Empreendedorismo Indígena de MS

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Programada para acontecer no próximo mês, dia 04 de novembro, a I Feira de Empreendedorismo Indígena Sul-mato-grossense terá participação de empreendedores indígenas, oportunidade em que estarão expondo artesanatos em geral, roupas, bijuterias, cerâmicas, dentre outros produtos.

A feira acontecerá nas dependências do Shopping Atlântico e é uma iniciativa do Time Enactus de Aquidauana, que é formado por pouco mais de 20 acadêmicos e professores do campus de Aquidauana, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Na manhã de hoje, 10, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita da equipe do Time Enactus, a Profª. Drª Mariana Euflausino (coordenadora) e as acadêmicas Roseana Sales (líder) e Jeovanna Araújo (diretora de projetos).

Na reunião com o prefeito Odilon, a equipe apresentou o projeto e pediu o apoio da Prefeitura de Aquidauana para a feira, que será aberta ao público e com entrada franca. O time tem por objetivo desenvolver vários projetos fomentando o empreendedorismo, sendo esta feira a primeira ação externa e terá o nome de: “Itukéti”.

“Fico feliz em conhecer de perto esse projeto, ouvir sobre as ideias e projetos que eles idealizam para fomentar a economia criativa e o empreendedorismo, especialmente, entre a comunidade indígena. Estaremos somando nesse evento e vamos apoiar a realização dessa feira”, disse o prefeito Odilon, que também parabenizou a equipe pelas conquistas.

O Enactus é uma organização mundial que promove o empreendedorismo social. Presente em 35 países, dentre eles o Brasil, onde tem atuação em 22 Estados e mais Distrito Federal, sendo em Aquidauana coordenado pela Profª Drª Mariana Euflausino.

O time Enactus UFMS Aquidauana, criado em abril deste ano, já participou de diversas atividades. No mês de julho desse ano, eles foram campeões da Liga Rookie, uma das ligas de competição nacional realizada em São Paulo e, ainda, conquistaram o prêmio ODS10 - Redução das Desigualdades.

Para participar da feira ou ser parceiro do projeto do Time Enactus, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp (44) 99821-6373 ou pelos e-mail: jeovanna.araujo@ufms.br; salesroseana@gmail.com.