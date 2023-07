Aquidauana terá a mínima de 7°C nesta sexta-feira

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

A sexta-feira,14, promete ser de frio em Aquidauana, com as temperaturas ainda em baixa e podendo chegar a mínima de 7°C. É o que prevê o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), informando ainda que a 'friaca' vai durar até domingo, 16, quando os termômetros voltam a subir.

Causada pela aproximação de um ciclone extratropical no litoral sul do Brasil, a mudança no tempo trouxe além do frio a chuva para algumas região do estado, encerrando uma estiagem de 27 dias. Apesar disso, a baixa umidade relativa do ar prevalece, existindo ainda a possibilidade de ocorrer geada.

Para hoje, os termomêtros em Aquidauana ficam com a máxima de 20° e a mínima de 7°

A umidade relativa do ar, principalmente a tarde, deve variar entre 25% e 45%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos do dia. Já os ventos atuam do quadrante sul e viram para leste, com valores entre 30 e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.