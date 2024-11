Aquidauana terá clima quente e possibilidade de pancadas de chuva

Ilustrativa - O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar condições climáticas típicas do período de transição entre a primavera e o verão neste feriado de 15 de novembro. A cidade terá sol predominante durante a manhã, com temperaturas subindo rapidamente, proporcionando um início de dia quente.

No entanto, a partir da tarde, as chances de pancadas de chuva aumentam, acompanhadas de raios, um padrão comum na região Centro-Oeste nesta época do ano. A umidade elevada contribui para a formação de nuvens carregadas, podendo trazer precipitações intensas em curto intervalo de tempo.

Quem planeja aproveitar o feriado ao ar livre deve estar atento às mudanças rápidas no clima, especialmente durante a tarde e a noite. Além disso, cuidados com hidratação e proteção solar são essenciais devido ao calor predominante nas primeiras horas do dia.

O clima na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, região próxima a Aquidauana, será marcado por sol mais intenso, mas a instabilidade se espalha por grande parte do estado, reforçando a necessidade de precaução com as tempestades passageiras.