Aquidauana terá sábado de sol entre nuvens e altas temperaturas

Os termômetros devem marcar entre 27ºC e 41ºC neste sábado, 16, em Aquidauana, conforme a previsão do Climatempo. Não há previsão de chuva. A umidade do ar varia entre 11% e 40%. Há previsão de ventos, porém fracos, com velocidade média de 13 km/h.