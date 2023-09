Aquidauana terá semana quente, mas as temperaturas podem cair na quinta-feira

Dia será de céu claro em Aquidauana / O Pantaneiro

A semana ser[a de tempo instável em Aquidauana. Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), divulgou na manhã desta segunda-feira (11), o boletim semanal da previsão do tempo para Mato Grosso do Sul.

Conforme o boletim, a semana começa com elevadas temperaturas, que podem atingir a casa dos 40ºC e, a partir de quarta-feira (13), uma frente fria chega no estado e as temperaturas terão queda significativa, com mínimas que podem variar de 7ºC a 10ºC.