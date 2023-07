Aquidauana terá sol e variação de nebulosidade nesta quinta-feira

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão para a quinta-feira, 27, é de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas nas regiões de Aquidauna e cidades próximas. Isso ocorre devido a aproximação de uma frente fria oceânica juntamente com o transporte de calor e umidade.

Nas outras regiões, terá tempo estável com sol e variação de nebulosidade. A frente fria irá influenciar em uma pequena queda das temperaturas máximas.

Em Aquidauana o dia será mais quente, com variação entre 21°C e 33°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e chega aos 26°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, temperaturas ficam entre 20°C e 34°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 19°C pela manhã e 32°C de tarde.