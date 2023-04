Aquidauana trabalha de olho no valor e na construção da juventude 

Secretária Josilene Rodrigues Rosa / Ronald Regis / O Pantaneiro

Diante das necessidades de formação do adolescente, aliada à construção familiar, a prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem desenvolvendo um trabalho que expressa bastante atenção aos jovens da cidade. Para conhecer de perto esses projetos, O Pantaneiro conversou com a Secretária Municipal de Assistência Social, Josilene Rodrigues Rosa, que explicou que o Centro da Juventude é a referência de trabalho com os jovens do município.

“As nossas atividades relacionadas ao público jovem, o nosso principal atrativo dentro da cidade, é o Centro da Juventude. Ali nós temos várias atividades. Nós temos professores, educadores físicos que trabalham com várias modalidades na área do esporte, com ênfase na competição. Nós temos uma parceria muito boa com a Fema. E aí, a gente desenvolve várias ações nesse sentido, entendendo que, o protagonismo jovem está em evidência em nosso município”.

Ao longo do trabalho na pasta, a secretária percebe e explica, que os jovens apresentam uma vontade em se desenvolver e com base nesse interesse, ela e sua equipe promovem pesquisas para que possam realizar bons programas que contemplem as necessidades e os anseios desses adolescentes.

“Quando nós lançamos cursos na área de informática para a juventude, e eles têm uma procura muito boa por esses jovens, então a gente entende que o jovem quer essa oportunidade, quer permanecer na cidade, quer participar, quer programas e ações voltadas para a faixa etária. Então, a gente tem ali, naquele espaço do Centro da Juventude, várias ofertas”.

O Centro da Juventude é um espaço para ser ocupado por toda a juventude aquidauanense, indistintamente. Ele é um local onde moças e rapazes podem desenvolver outras habilidades e descobrir novas também. No Centro, essa juventude se desenvolve, sendo estimulada, a todo o tempo, em buscar novas possibilidades de crescimento.

“Nós temos aula de violão. Importante dizer também, que essas aulas de violão acontecem também na zona rural. Nossa intenção é também provocar nos distritos. Nós temos ali também a modalidade do esporte do futsal, masculino e feminino. As meninas se despertam muito para essa modalidade. Nós temos ali quadra de esporte, quadra de voleibol. Então, é um lugar onde a juventude está presente”.

A secretária reforça, que a intenção é valorizar o acolhimento desse jovem, fortalecendo os programas com as parcerias estabelecidas, procurando também assistir essa juventude na orientação e no estímulo para a conquista do seu primeiro emprego.