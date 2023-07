Aquidauanense morre em Jardim após bater caminhonete em barranco

Pecuarista Aquidauanense, Niwton Benites Cicalise, 67 anos, conhecido como Tinho Cicalise, morreu na madrugada desta segunda-feira, 31, após perder o controle da camionete que dirigia e bater em um barranco, no acostamento da Br-060, próximo ao distrito de Boqueirão, em Jardim, distante 142 km quilômetros de Aquidauana.

Conforme informações do boletim de ocorrência e divulgada pelo site Campo Grande News, Niwton trafegava em sua camionete Toyota Hilux, na rodovia, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bater no barranco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou ao local, Niwton já estava morto. O corpo do homem foi encaminhado para IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima, na 1ª Delegacia de Polícia de Jardim.