Aquidauanense usa tereré para driblar sofrimento com o calorão

A bebida guarani é a saída para se hidratar neste calor / Ronald Regis

Com onda de calor e temperaturas que ultrapassam a casa dos 40ºC, aquidauanenses recorrem ao tradicional tereré para tentar driblar a situação. Conforme divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS), esta primavera será mais quente que as dos últimos anos.

Dessa forma, a população aquidauanense tem buscado alternativas para lidar com as altas temperaturas na cidade. O jornal O Pantaneiro apurou que a população sofre com o calor e têm recorrido ao tradicional tereré para tentar se refrescar.