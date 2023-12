Aral Moreira e Antônio João encerram circuito da Carreta da Justiça em 2023

Divulgação

Em sua última semana de atendimentos no ano de 2023, a Carreta da Justiça esteve em Aral Moreira e Antônio João. Ao todo, foram 1.218 atendimentos. A Carreta da Justiça faz parte do programa Judiciário em Movimento e possui a estrutura de um pequeno fórum. Em 2023 a carreta se fez presente em 28 localidades do interior do Estado, levando acesso gratuito a justiça à população sul-mato-grossense.

Em Aral Moreira, os atendimentos foram realizados na segunda (11) e terça-feira (12). Houve a circulação de 624 pessoas. O serviço mais procurado foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, com 38 ocorrências, seguido do divórcio, que registrou 14 atendimentos. O total de ações abertas foi de 62. A Defensoria Pública registrou 150 atendimentos e foram outros 280 agendamentos, consultas, informações e orientações gerais.

Na quinta (14) e sexta-feira (15) a Carreta da Justiça esteve em Antônio João, onde 594 pessoas foram atendidas. O serviço mais procurado também foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, com 51 ocorrências. Foram abertas 67 novas ações e os atendimentos diversos computaram 250 casos. A Defensoria Pública realizou 50 atendimentos diversos.

Saiba mais - Equipada com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros, a Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.