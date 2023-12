Araras-canindé são flagradas por câmeras em momento fofo na BR-163/MS

Câmeras fizeram o registro / Assessoria/ Divulgação

Um flagra inusitado foi registrado pela CCR MSVia na BR-163/MS, nesta terça-feira (26), quando duas araras-canindé foram vistas pelas câmeras da Concessionária. O registro do momento de fofura entre as aves ocorreu na altura do km 452 da rodovia, em Campo Grande (MS).

As araras foram vistas no galho de uma árvore, às margens da rodovia, e acabaram sendo registradas pelo aparato tecnológico da Concessionária, chamando a atenção da equipe responsável pelo monitoramento.

O Centro de Controle Operacional da CCR MSVia monitora a rodovia à distância por meio de 477 câmeras em Circuito Fechado de TV. Os equipamentos são movimentados à distância, girando 360°, com movimento vertical e zoom, o que permite rastrear a rodovia a distâncias de até 2 quilômetros em cada sentido de tráfego.

As câmeras são capazes de cobrir os 845,4 quilômetros de extensão da BR-163/MS, 24 horas por dia, permitindo mais agilidade nos atendimentos, além de proporcionar mais segurança aos usuários