Arauco apresenta plano estratégico socioambiental do Projeto Sucuriú

Assessoria, Divulgação

A Arauco apresentou nesta semana em Inocência o diagnóstico elaborado para construção do Plano de Estratégico Socioambiental do Projeto Sucuriú. Elaborado com o objetivo de ajudar no direcionamento das ações colaborativas da iniciativa pública e privada em Inocência, o estudo faz um diagnóstico atual do município e apresenta as demandas geradas a partir da construção da primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil.

O processo de implantação da nova unidade da Arauco, que terá investimentos de R$ 28 bilhões está em ritmo avançado, em fase de terraplanagem já empregando cerca de 1.200 trabalhadores, número que deve saltar para 8.500 até o segundo trimestre de 2025.

“O crescimento econômico precisa estar alinhado ao desenvolvimento social, uma preocupação que reflete nossos valores. Por isso, estruturamos este estudo com propostas que orientam como podemos avaliar as demandas e definir estratégias para atendê-las. Este é o primeiro passo para pensarmos juntos nas soluções para os desafios que enfrentaremos em Inocência”, afirmou Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco.

O evento reuniu representantes do poder público de Inocência, Paranaíba e Três Lagoas, além de entidades como Senac, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Fiems, Sesi, Sebrae/MS, Polícia Militar, Delegacia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O assessor de logística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Lúcio Lagemann participou do encontro onde foi apresentado o relatório da empresa Arcades, que servirá de base para a construção do planejamento estratégico socioambiental do projeto Sucuriú.

"Inocência irá receber um investimento significativo de aproximadamente 5 bilhões de dólares. Uma nova fábrica de celulose será implantada pela Arauco, que trará um significativo crescimento na cidade. Por isso é importante destacar que foram apresentados temas sensíveis quanto à área de infraestrutura, segurança pública, saúde, educação e moradia. O Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura e a Arauco, determinou um ponto focal para que pudéssemos ter a transversalidade de todas as ações que o Estado irá fazer, juntamente com a Prefeitura, em colaboração com a Arauco, nos próximos anos. Portanto. Esse plano irá nortear o crescimento da cidade, bem como reduzirá os impactos negativos que o crescimento exponencial dessa cidade trará", afirmou.

Presente durante as reuniões de apresentação, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia, falou da importância do planejamento para o futuro da cidade. “As apresentações tratam sobre as ações necessárias para o município daqui em diante. Essas definições serão fundamentais para nos ajudar a direcionar, em conjunto, o que será melhor para nossa população”, apontou.

A partir do diagnóstico apresentado, os participantes puderam debater iniciativas para cada eixo temático tratado: Economia (Trabalho e Renda), Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Transporte, Saneamento, Habitação e Ordenamento Territorial e Conservação Ambiental. Com as ideias reunidas a partir do estudo, será formado o Comitê Gestor, que irá consolidar as propostas debatidas.